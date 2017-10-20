В издательстве «Башкортостан» введена процедура банкротства

Арбитражный суд Башкирии ввел первую стадию процедуры банкротства – наблюдение в отношении крупнейшего республиканского издательства – «Башкортостан», следует из материалов суда. С иском о признании предприятия банкротом обратился учредитель компании – министерство земельных и имущественных отношений республики. Как следует из материалов дела, издательство задолжало министерству 3,02 млн руб., в том числе 2,95 млн руб. – это долг за аренду земельного участка, а оставшаяся сумма – пени. Министерство включено в реестр кредиторов издательства.