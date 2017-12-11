В арбитражный суд Башкирии подан иск о банкротстве Яны Рудковской

По словам уфимской Яны Рудковской, поводом для банкротства стала задолженность перед банком. В 2015 году она взяла кредит на сумму 1,7 млн руб. 2 года она исправно его платила, но в марте 2017 года у нее родился второй сын и женщина оказалась в трудной жизненной ситуации. Сейчас она одна растит двоих детей и платить ежемесячный кредит в размере 43465 рублей не может.