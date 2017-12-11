В арбитражный суд Башкирии подан иск о банкротстве Яны Рудковской

Арбитражный суд Башкирии принял иск о признании банкротом Яны Рудковской. Как следует из материалов суда, с соответствующим иском обратилась сама госпожа Рудковская. Рассмотрение дела назначено на 22 января. Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» должна направить в арбитражный суд и должнику кандидатуру арбитражного управляющего.
Как выяснила «Медиакорсеть», в данном случае речь идет не о известной российской телеведущей и музыкальном продюсере Яны Рудковской, а о ее полной тезке.
Как рассказала «Медиакорсети» уфимская Яна Рудковская, это ее девичья фамилия.
Как следует из данных «Спарк-интерфакс», у нее в Уфе есть фирма «Открытие», которая занимается бухгалтерским учетом.
По словам уфимской Яны Рудковской, поводом для банкротства стала задолженность перед банком. В 2015 году она взяла кредит на сумму 1,7 млн руб. 2 года она исправно его платила, но в марте 2017 года у нее родился второй сын и женщина оказалась в трудной жизненной ситуации. Сейчас она одна растит двоих детей и платить ежемесячный кредит в размере 43465 рублей не может.