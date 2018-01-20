В Башкирии «Патриоты России» начали подготовку к выборам в Госсобрание

По словам Загира Хакимова, после того как такая задача будет достигнута, представители партии через республиканский парламент выступят с законодательной инициативой об отмене запрета на создание избирательных блоков. В этом случае, по его мнению, можно будет создать мощный патриотический блок, который может стать альтернативой «Единой России», а это в свою очередь приведет к созданию в стране двухпартийной политической системы.