Можно ли в Башкирии предсказать урожай и спад цен на зерно

– Войти в аукцион по закупке зерна государством в интервенционный фонд (создан для регулирования цен на злаковые). В прошлом году на этих госторгах тонна пшеницы закупалась в размере 9 – 11 тысяч рублей за тонну. В этом году пока неизвестна дата аукциона. Никто не возьмется назвать даже ориентировочную стоимость тонны зерна из-за его обилия. Подводный камень торгов – большой пакет документов. Мы нередко помогаем их заполнять постоянным клиентам, но немало местных производителей зерна даже слышать не хотят об этой «головной боли». Самостоятельно везти зерно на перерабатывающие предприятия, в животноводческие холдинги – значит получить увеличение его себестоимости, столкнуться с хитроумными ловушками закупщиков (у хозяйств ведь нет юристов). Из-за географического положения Башкирии трейдерам и агрофирмам далеко перемещать зерно как на юг, так и на север или восток. Выход – переработка на месте. Эффективно заняться ею могли бы элеваторы, имеющие лаборатории, школу и специалистов. В первую очередь – это мельницы и еще 9 видов переработки, к примеру, только ржи и ячменя. У элеваторов стареют основные средства. Увы, они не являются ни производителями, ни переработчиками сельхозпродукции и не входят в госпрограммы, а значит, и не получат десятки миллионов госрублей на модернизацию или запуск производственных технолиний. На днях мы беседовали на эту тему с руководством минсельхоза республики и очень надеемся, что элеваторам дадут субсидии на закупку и монтаж мельниц.