Мукомолы Казахстана не могут экспортировать зерно из-за нехватки вагонов

Напомним, что аналогичная ситуация складывается и у нас в России. Так, на прошлой неделе крестьяне Новосибирской области обратились к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с просьбой провести срочные интервенции в Сибири и ПФО. Недавно в российских СМИ появилась информация о дефиците хлеба в Санкт-Петербурге - опубликованная на базе письма губернатора Полтавченко. Речь шла о том, что оренбургское зерно не доезжает до северной столицы в связи с отсутствием вагонов.