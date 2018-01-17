Член Адвокатской палаты Башкирии сядет на скамью подсудимых

Как следует из материалов дела, которое вели специалисты Управления ФСБ России по РБ, в декабре 2016 года адвокат, ныне оказавшийся в ранге подследственного, предложил помочь фигуранту уголовного дела о мошенничестве избежать уголовной ответственности за мошенничество в обмен на 200 тысяч рублей, которые он обещал передать следователю, так сказать, «за услуги». Примечательно, что этот человек не был его подзащитным.