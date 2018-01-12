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В Уфе адвокат взял у клиента 900 тысяч рублей и скрылся

12 января 2018, 09:43
Юрист задержан, возбуждено уголовное дело.

Юрист Адвокатской палаты РБ получил крупную сумму денег от 46-летнего уфимца, пообещав вложить их в компанию по управлению активами и попытался скрыться с его деньгами, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

46-летний мужчина после продажи квартиры передал своему юристу, сопровождавшему сделку по продаже, 900 тысяч рублей. Адвокат уверял, что вложит их под проценты в специализированную компанию по управлению активами.

Получив деньги, адвокат скрылся. Через некоторое время полицейские нашли сбежавшего юриста. На него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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