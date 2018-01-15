Адвокат бывшего сенатора от Башкирии осужден за хищение денег у его матери

Примечательно, что в мошенничестве обвиняется не один бывший адвокат Изместьева, а вся компания его экс-защитников. Второй бывший адвокат осужденного сенатора Виктор Федорченко также попал под суд, а его третий коллега Сергей Антонов успел скрыться от следствия за границей, так что суд выдал санкцию на его арест заочно.