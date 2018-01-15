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Адвокат бывшего сенатора от Башкирии осужден за хищение денег у его матери

15 января 2018, 17:46
Юрист отправится на пять лет в колонию общего режима.

Сегодня, 15 января, Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему адвокату экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева Сергею Леонову. Мужчина обвиняется в хищении денег у матери своего прежнего клиента. Об этом сообщили РИА Новости.

По уточненным данным, суд признал Сергея Леонова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Примечательно, что в мошенничестве обвиняется не один бывший адвокат Изместьева, а вся компания его экс-защитников. Второй бывший адвокат осужденного сенатора Виктор Федорченко также попал под суд, а его третий коллега Сергей Антонов успел скрыться от следствия за границей, так что суд выдал санкцию на его арест заочно.

Как следует из материалов дела, адвокаты получили от матери Изместьева 1,5 миллиона долларов, пообещав ей добиться смягчения условий его содержания в колонии.

Напомним, бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев в 2010 году был осужден к пожизненному заключению за организацию заказных убийств и прочие тяжкие преступления.

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