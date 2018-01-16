Суда Башкирского речного пароходства продали в Астрахань и Пермь

Три теплохода («Луч-17», «НБС_1» и «НБС-2»), баржа и понтон выставлялись на торги за 1,69 млн руб. Их приобрел житель Астрахани Анатолий Милаев, подняв цену до 2,88 млн руб. Теплоход «Капитан Исламов», пассажирское судно и док-кессон (приспособление для подъема и спуска грузов) приобрела жительница Уфы Светлана Кузнецова. Теплоходы «Герой А. Головачев», «Герой Ю. Гагарин», «В.М.Зайцев» приобрело пермское ООО «Дачный периметр» (принадлежит Сергею Позднякову) за 4,5 млн руб. Уфимское ООО «Агропромснаб» за 2,12 млн руб. купило теплоходы «Мулланур Вахитов» и «Речной-52». Теплоход «Габдулла Тукай» купил уфимец Александр Шурыгин за 2,22 млн руб., нижегородское ООО «Речсервис» (принадлежит Дмитрию Галкину) приобрело теплоход «Салават Юлаев» за 3,16 млн руб. Теплоход «Бригантина» за 544 тыс. руб. достался туроператору «Каспий-тур» из Нижнего Новгорода, а уфимскому индивидуальному предпринимателю Венеру Князеву – дебаркадер и баржа за 964 тыс. руб. Еще одну баржу приобрело за 646,6 тыс. руб. ООО «Башпромкомплект».