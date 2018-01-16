Полигон в Благовещенском районе: Новые подробности

- В заключении государственной экологической экспертизы, утвержденной приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ № 2394П от 24.11.2017 г., приняты допустимые уровни воздействия на окружающую среду, обозначены частота и меры по мониторингу за состоянием окружающей среды (почва, атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды), согласно которым контролируются выбросы токсичных веществ, предусмотрена система орошения тела полигона, исключающая возгорание свалочного тела, так как согласно проекту прессованные брикеты будут закрыты глиняным замком через каждые 2 метра, что также предотвратит выбросы свалочного газа, - обращает внимание А. Фархшатов. - Поэтому фразу (Веселова - прим.) "вдобавок жители получат дополнительный источник загрязнения атмосферного воздуха при постоянных выбросах свалочных газов и залповых выбросах токсичных веществ при возгорании свалочных газов" считаем не соответствующей действительности.