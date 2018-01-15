Нацбанк Башкирии: банкноты в 200 и 2000 руб обязаны принимать в магазинах

В случае отказа гражданам следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор (8-800-700-90-30) в части торгово-сервисных предприятий или в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России (8-800-250-40-72).