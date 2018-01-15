Дольщики ЖК "Парковый" записали видеообращение к властям Уфы и Башкирии

- ООО Группа компаний СУ-10 является арендатором земельного участка по улице Зорге, на котором мы построили три жилых дома, там же мы начали строительство паркинга, - прокомментировали ситуацию в компании "СУ-10". - Разрешение на строительство получено в установленном порядке. Группа жителей неоднократно (было заявлено около 10 исков) обращалась в суд как по отмене договора аренды, так и по отмене разрешения на строительство. Суд подтвердил законность договора аренды и разрешения на строительство паркинга, решения вступили в законную силу. При оценке ситуации предлагаем исходить из решений суда, а не мнений отдельных граждан.