Дольщики ЖК "Парковый" записали видеообращение к властям Уфы и Башкирии

Видеообращение дольщики разместили на своем канале в Youtube. Из него следует, что 10 лет назад застройщик - компания "СУ-10" - получил разрешение на строительство на ул. Зорге жилых домов, а также детского сада на 60 мест, которого, как выяснили дольщики позже, на самом деле не будет. Здесь будет построена очередная многоэтажка.
- Детского сада не будет, - говорит автор обращения на видео. - Сначала дали разрешение на жилой дом. Люди собрались, возмущались, решение отменили. Не успели отменить первое решение - появилось второе решение.
На месте, где планировался детский сад, будет построен новый жилой дом в 25 этажей. Дольщики возмущены точечной застройкой.
- Власть, услышьте нас! - говорит автор видео. - Невозможно жить в домах, между которыми есть только проезд для скорой помощи и пожарной машины.
В конце видео юрист, представляющий интересы дольщиков в судах, заявляет о том, что граждане готовы отстаивать свои интересы в судах вышестоящих инстанций.
- ООО Группа компаний СУ-10 является арендатором земельного участка по улице Зорге, на котором мы построили три жилых дома, там же мы начали строительство паркинга, - прокомментировали ситуацию в компании "СУ-10". - Разрешение на строительство получено в установленном порядке. Группа жителей неоднократно (было заявлено около 10 исков) обращалась в суд как по отмене договора аренды, так и по отмене разрешения на строительство. Суд подтвердил законность договора аренды и разрешения на строительство паркинга, решения вступили в законную силу. При оценке ситуации предлагаем исходить из решений суда, а не мнений отдельных граждан.