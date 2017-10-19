В СУ-10 прокомментировали митинг в защиту уфимского лимонария

В начале 2017 года общественность города была взбудоражена ситуацией вокруг уфимского лимонария, якобы компания-застройщик имеет планы по застройке территории лимонария. В ходе общественных разбирательств было установлено, что речь идет не о территории самого лимонария, а о прилегающем участке к нему. После проведения совещания с участием главного федерального инспектора по РБ Михаила Закомалдина, главы администрации Уфы Ирека Ялалова, министра лесного хозяйства и представителей застройщика, было принято решение установить принадлежность этого участка в судебном порядке. На сегодняшний день в рамках судебного процесса проводится экспертиза.