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Как не стать обманутым дольщиком - Три простых совета от «ГК СУ-10»

21 апреля 2017, 04:44
Заместитель генерального директора группы компаний «СУ-10» рассказал, как не пополнить ряды обманутых дольщиков.

Чтобы не стать жертвой недобросовестного застройщика, достаточно соблюдать три простых правила. Об этом в ходе медиаланча информационного агентства «Медиакорсеть» рассказал заместитель генерального директора «Группы компаний СУ-10» Эдуард Камалетдинов.

- Нужно внимательно присмотреться к застройщику, посмотреть уже построенные им объекты, обратить внимание на их количество и качество, - считает Эдуард Камалетдинов. – Во-вторых, надо изучить портфель компании, посмотреть, сколько объектов сейчас строит фирма. Мы одновременно начинаем пять коммерческих объектов. А если фирма строит всего один, то ей ничего не стоит его бросить и уйти без убытков.

Третий, но не менее значимый шаг – изучение документации, нужно проверить есть ли у компании необходимые разрешения, права аренды или собственности на участок.

#Новости#Константин Климов#Экономика
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