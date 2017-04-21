Как не стать обманутым дольщиком - Три простых совета от «ГК СУ-10»

- Нужно внимательно присмотреться к застройщику, посмотреть уже построенные им объекты, обратить внимание на их количество и качество, - считает Эдуард Камалетдинов. – Во-вторых, надо изучить портфель компании, посмотреть, сколько объектов сейчас строит фирма. Мы одновременно начинаем пять коммерческих объектов. А если фирма строит всего один, то ей ничего не стоит его бросить и уйти без убытков.