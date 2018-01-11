Директором Фонда жилищного строительства Башкирии стал Радик Калимуллин

Как ранее сообщала «Медикорсеть», Госкомитет по строительству и архитектуре Башкирии в октябре объявил о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя этого предприятия. Как следует из информации на сайте ведомства, конкурс был проведен 8 декабря. Информация о том, кто еще претендовал на эту должность, в сообщении не уточняется.