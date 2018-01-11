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Директором Фонда жилищного строительства Башкирии стал Радик Калимуллин

11 января 2018, 10:05
Ранее он работал первым заместителем генерального директора предприятия.

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» возглавил Радик Калимуллин, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на данные kartoteka.ru. В ЕГРЮЛ запись об этом внесена 26 декабря.

Как ранее сообщала «Медикорсеть», Госкомитет по строительству и архитектуре Башкирии в октябре объявил о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя этого предприятия. Как следует из информации на сайте ведомства, конкурс был проведен 8 декабря. Информация о том, кто еще претендовал на эту должность, в сообщении не уточняется.

С 2002 года Радик Калимуллин работал первым заместителем генерального директора госпредприятия. Он родился в Салавате в 1959 году. Образование получил в Уфимском нефтяном институте.

После этого работал инженером производственного объединения «Оренбурггаздобыча», позже – главным инженером этого предприятия. Затем перешел на работу в оренбургский опорный пункт башкирского центра «Нефтемашсервис».

С 1992 по 1997 годы был директором оренбургской фирмы «Элтекс».

После этого перешел на работу в Фонд жилищного строительства. Начинал карьеру там с должности заместителя начальника материальных ресурсов, до 2002 года исполнял обязанности заместителя гендиректора по материальным ресурсам.

Напомним, что предыдущий руководитель ФЖС Владислав Туманин теперь работает первым заместителем министра ЖКХ.

ФЖС – крупная региональная государственная строительная компания.

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#Новости#Башкортостан#Строительство#Ольга Корзик#Политика
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