Жить дорого: как изменятся цены в 2018 году

- Мы полагаем, что в 2018 году рубль останется в коридоре 57-59 рублей за доллар при цене на нефть $65-68 за баррель Brent, - отмечает директор уфимского филиала "БКС Премьер" Вадим Болтыров. - То есть все останется примерно так же, как и сейчас. Но это если исходить из базового сценария – без потрясений в глобальной экономике и политике. То есть если глобальная экономика будет улучшаться, резкого замедления Китая не произойдет, а устойчивый спрос на сырье и нефть сохранится. Мы также рассчитываем на снижение геополитической напряженности между Россией и США: в частности, мы полагаем, что волна санкций в начале 2018 года будет последней, и до более жестких мер не дойдет. Здесь немаловажную роль будет играть поведение нерезидентов в свете рисков, связанных с введением санкций в отношении российского госдолга. Кульминация запланирована на февраль. В преддверие объявления решения США по санкциям, рубль может находиться под давлением. К тому же в декабре-январе у России относительно высокий уровень погашений по внешним заимствованиям. Что касается выборов, то по их итогам на фоне установления долгосрочной политической определенности рубль может получить определенную поддержку. Но все же наибольшую роль в динамике курса, как и прежде, будет играть ситуация с ценами на нефть.