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Из Уфы с начала зимы вывезли более 200 тысяч кубометров снега

11 января 2018, 10:09
Городские власти отчитались о том, сколько снега вывезли из города коммунальщики этой зимой.

Как следует из сообщения мэрии, ежесуточно из города вывозится порядка 15 тысяч кубометров снега. С начала зимы вывезено более 200 тысяч кубометров. На улицах работают более 400 единиц снегоуборочной техники, включая снегопогрузчики, самосвалы, автогрейдеры и шнекороторы. С основных магистралей снег вывозится на полигоны, расположенные во всех районах города.

В мэрии дают понять, что очищать улицы от снега коммунальщикам достаточно сложно. Прежде всего из-за большой общей протяженности улично-дорожной сети. В Уфе она составляет 1563 километра. Это почти на 200 км больше, чем расстояние от Уфы до Москвы.

- С информацией об адресах и дате, где запланирована комплексная уборка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Уфы, а также на сайтах управляющих организаций районов города, в группах в социальной сети «ВКонтакте», - говорится в сообщении.

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#Новости#Снегопад#Уборка снега#Наталья Кузнецова#Город
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