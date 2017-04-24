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В Уфе будут судить водителя, насмерть засыпавшего ребенка снегом

24 апреля 2017, 14:15
Ребенок в результате асфиксии погиб на месте.

В Уфе в Орджоникидзевский районный суд передано дело в отношении 31-летнего водителя погрузчика, который в феврале этого года завалил снегом 11-летнего мальчика. Ребенок в результате асфиксии погиб на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по РБ, мужчине предъявлено обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы.

Напомним, что 9 февраля этого года водитель погрузчика «Амкодор» чистил снег в жилом секторе около детской площадки в поселке Тимашево.

- В результате из убранного им снега образовалась насыпь, исключающая для водителя обзор происходящего с противоположной ее стороны. Действуя небрежно, не убедился в отсутствии людей в зоне работ, хотя при должной осмотрительности и осторожности должен был и мог это предвидеть и вывалив очередной ковш снега, он завалил им несовершеннолетнего, находившегося с противоположной стороны снежной насыпи, - отмечается в сообщении.

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