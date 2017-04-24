В Уфе будут судить водителя, насмерть засыпавшего ребенка снегом

- В результате из убранного им снега образовалась насыпь, исключающая для водителя обзор происходящего с противоположной ее стороны. Действуя небрежно, не убедился в отсутствии людей в зоне работ, хотя при должной осмотрительности и осторожности должен был и мог это предвидеть и вывалив очередной ковш снега, он завалил им несовершеннолетнего, находившегося с противоположной стороны снежной насыпи, - отмечается в сообщении.