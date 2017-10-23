Директора «Фонда жилищного строительства» Башкирии отберут на конкурсе

Госкомитет Башкирии по строительству и архитектуре объявил конкурс на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия «Фонд жилищного строительства РБ». Как следует из информации на официальном сайте ведомства, конкурс будет состоять из двух этапов. Оба они назначены на 8 декабря. На первом этапе претендентам на эту должность предстоит ответить на тестовые задания, а на втором – представить программу деятельности предприятия.