В Башкирии Рустэм Хамитов поручил поднять зарплату служащим авиазавода

Выступил с речью и Юрий Пустовгаров, директор АО «КумАПП». По его словам, 1 января 2017 года сотрудникам завода была поднята заработная плата на 26% благодаря договоренности Рустэма Хамитова с руководством холдинга «Вертолеты России. Кроме того, 1 сентября текущего года планируется повторное повышение оплаты труда на 21% инженерно-техническим работникам и служащим.