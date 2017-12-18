Разыскиваемый депутат из Уфы Андрей Носков рассказал, когда вернется в РФ

Объявленный в международный розыск уфимский депутат Андрей Носков, может вернуться в Россию в начале следующей недели.
- Как только закончу лечение, сразу вернусь, мне скрывать нечего. Думаю, что это случится через 5-7 дней, - рассказал нашему корреспонденту Андрей Носков.
В телефонном разговоре депутат ещё раз подчеркнул, что не скрывается от следствия и правоохранители до сих пор не выходили с ним на связь.
- Я не скрываюсь, мне никто не доставлял повесток, не звонил, я имею ввиду следователей, - уточнил Носков.
В пресс-службе следственного комитета заявили, что как только Носков пересечёт границу он будет задержан, так же напомнили, что сейчас он находится в розыске по линии Интерпола и может быть принудительно доставлен в страну.
Между тем, "Коммерсантъ Уфа" сообщает, что суд заочно избрал Андрею Носкову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Сообщение о том, что Андрей Носков объявлен в международный розыск, было распространено следственным комитетом 13 ноября, его подозревают в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Подробнее о депутате Горсовета Уфы Андрее Носкове и уголовном деле в отношении него читайте в материале «Медиакорсети».