Жители Башкирии просят Путина сохранить статус педколледжа в Сибае

Педагоги высказали свои опасения в том, что сохранят свои рабочие места в Сибайском филиале БашГУ, а также в том, что здания общежитий и учебного корпуса останутся невостребованными. Также педагоги сообщают, что сложившаяся ситуация будет препятствовать полноценной работе избирательной комиссии на выборах президента России 18 марта.