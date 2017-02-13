Петицию Владимиру Путину о защите башкирского хоккея поддержало более 100 человек

- Я уверен, что аккредитацию Федерации хоккея Башкортостана восстановят, - говорит Николаев. - Пусть даже через суд. 15 лет наша организация работала успешно и вдруг ее признают не состоявшейся. Есть множество благодарственных писем, позитивных отзывов от простых людей и болельщиков. Ежегодно мы проводили Чемпионаты и кубки среди взрослых любительских команд, создали Детскую и Юношескую хоккейные лиги. А сейчас это все присвоено, прибрано к рукам какой-то «Объединенной Федерацией хоккея» во главе с Александром Семаком. Считаю и считал это полным беспределом, с которым нужно поскорее закончить. И я этого добьюсь.