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В минэкономразвития Башкирии назначен новый заместитель

15 декабря 2017, 14:14
Им стал бывший начальник Управления инвестиционной деятельности данного ведомства.

Сегодня, 15 декабря, с утра коллеги поздравляют с повышением нового заместителя министра экономического развития Башкирии Айрата Фахретдинова. Распоряжение о его назначении подписал глава правительства республики Рустэм Марданов.

Как уточняется в официальном сообщении, новый замминистра будет заниматься вопросами стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Башкирии, инвестиционной деятельности и координировать реализацию республиканских госпрограмм.

Известно, что Айрату Фахретдинову 30 лет, он окончил УГАТУ. До назначения на новую должность занимал пост начальника Управления инвестиционной деятельности Минэкономразвития РБ.

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