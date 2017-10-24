mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии назначен новый руководитель регионального Управления Росреестра

24 октября 2017, 18:33
Соответствующий приказ подписал министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.

Сегодня, 24 октября, стало известно, что в Башкирии назначен новый руководитель республиканского Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Согласно решению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, им стал 40-летний Петр Клец.

Новый руководитель родом из Ростовской области, где он закончил Донской юридический институт, а затем Российскую академию правосудия. С 2001 по 2005 годы работал в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ростовской области и Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. Потом два года был адвокатом.

С 2007 года Петр Клец стал помощником руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан и его заместителем. Потом, в 2012 году, судьба волею руководства забросила Петра Клеца в Тульскую область на должность заместителя руководителя Управления.

С 2014 года Петр Клец опять вернулся в Башкирию на прежнюю должность, а теперь и возглавил республиканское Управление Росреестра.

Материалы по теме
Где в Башкирии готовят управленческие кадрыВласть в Башкирии: Кадровая чехарда над короткой скамьёй запасных
#Новости#Кадровые перестановки#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48