В Башкирии назначен новый руководитель регионального Управления Росреестра

Новый руководитель родом из Ростовской области, где он закончил Донской юридический институт, а затем Российскую академию правосудия. С 2001 по 2005 годы работал в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ростовской области и Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. Потом два года был адвокатом.