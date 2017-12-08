В Башкирии назначен новый заместитель министра ЖКХ

С 2011 года работал заведующим отделом развития строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Аппарата правительства Башкортостана. В 2012 году назначен директором департамента инфраструктурного развития Аппарата правительства республики. С 2015 по 2017 год — руководитель государственного унитарного предприятия «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан».