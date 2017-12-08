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В Башкирии назначен новый заместитель министра ЖКХ

8 декабря 2017, 13:34
Соответствующий документ подписал премьер-министр Рустэм Марданов.

Бывший глава «Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан» Владислав Туманин, назначен на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, сообщает «Башинформ».

Владислав Туманин родился 16 января 1962 года.

Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Водоснабжение и канализация», квалификация «Инженер-строитель».

С 2011 года работал заведующим отделом развития строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Аппарата правительства Башкортостана. В 2012 году назначен директором департамента инфраструктурного развития Аппарата правительства республики. С 2015 по 2017 год — руководитель государственного унитарного предприятия «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан».

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