В Башкирии арестовали директора предприятия за невыплату зарплаты

С мая по июнь текущего года директор не выплачивал зарплату в размере более 100 тысяч рублей перед 11 работниками и не принимал мер по погашению задолженности. Руководитель использовал деньги по своему усмотрению и скрылся. Ранее он уже был судим за мошенничество.