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В Башкирии арестовали директора предприятия за невыплату зарплаты

15 декабря 2017, 14:05
Ранее он уже был судим за мошенничество.

52-летний директор ООО «Клевер» в Нуримановском районе арестован по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С мая по июнь текущего года директор не выплачивал зарплату в размере более 100 тысяч рублей перед 11 работниками и не принимал мер по погашению задолженности. Руководитель использовал деньги по своему усмотрению и скрылся. Ранее он уже был судим за мошенничество.

Подсудимого задержали в Ишимбае. На его земельный участок, стоимостью более 100 тысяч рублей наложили арест. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, накануне стало известно о задержании директора компании «Интеграл» из Нефтекамска. Предприниматель подозревается в невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

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