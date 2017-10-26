Экс-гендира «Белстали» отправили под домашний арест за невыплату зарплаты

Ранее Медиакорсеть подробно писала об этом. Если обратиться к архивам судебных решений, то выясняется, что Кадыр Джаббаров, известный еще и как Юрий Васильев, является фигурантом разбирательств вокруг предприятий, созданных им в различных регионах России. В Башкирии он успел поруководить Учалинским известково-цементным комбинатом и ОАО «Белсталь». Первое предприятие оказалось в числе крупных должников по зарплате и платежам в бюджет. А на втором, помимо многомиллионных долгов по зарплате, Джаббаров-Васильев оказался замешан также и в мошенничестве.