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В Башкирии возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты заводчанам

22 августа 2017, 10:56
Им не выплатили свыше 3 миллионов рублей заработной платы.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Ишимбайский механический завод», сообщается на официальном сайте ведомства. По версии следствия, за период с 2013-2017 годы, руководство завода, зная о задолженности перед работниками, не выплатило свыше 3 миллионов рублей заработной платы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление лица из числа руководства заводом, причастных к нему. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним , что вчера Рустэм Хамитов заявил на очередном заседании о 57 предприятиях в Башкирии, где руководство вовремя не выплачивает зарплату. В частности, были названы четыре предприятия, на которых задолженность по зарплате превышает 25 млн рублей: ООО «Энерготехсервис» (Уфа), ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод», АО «Лизингстроймаш» (Уфа) и ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания».

– Я постоянно говорю о том, что такой задолженности быть не должно, - высказался Рустэм Хамитов. - Работодатель должен чувствовать ответственность, понимать и знать, что выплата заработной платы – его первоочередная обязанность.

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