В Башкирии возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты заводчанам

Напомним , что вчера Рустэм Хамитов заявил на очередном заседании о 57 предприятиях в Башкирии, где руководство вовремя не выплачивает зарплату. В частности, были названы четыре предприятия, на которых задолженность по зарплате превышает 25 млн рублей: ООО «Энерготехсервис» (Уфа), ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод», АО «Лизингстроймаш» (Уфа) и ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания».