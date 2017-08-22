В Башкирии возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты заводчанам

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Ишимбайский механический завод», сообщается на официальном сайте ведомства. По версии следствия, за период с 2013-2017 годы, руководство завода, зная о задолженности перед работниками, не выплатило свыше 3 миллионов рублей заработной платы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление лица из числа руководства заводом, причастных к нему. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним , что вчера Рустэм Хамитов заявил на очередном заседании о 57 предприятиях в Башкирии, где руководство вовремя не выплачивает зарплату. В частности, были названы четыре предприятия, на которых задолженность по зарплате превышает 25 млн рублей: ООО «Энерготехсервис» (Уфа), ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод», АО «Лизингстроймаш» (Уфа) и ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания».
– Я постоянно говорю о том, что такой задолженности быть не должно, - высказался Рустэм Хамитов. - Работодатель должен чувствовать ответственность, понимать и знать, что выплата заработной платы – его первоочередная обязанность.