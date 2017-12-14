В Башкирии задержан директор компании «Интеграл» из Нефтекамска

Как следует из материалов дела, срок невыплаты зарплаты составил почти год - с февраля 2016 по январь 2017 года. При этом, как считает следствие, имея задолженность по заработной плате в сумме 11 млн рублей перед 145 работниками предприятия, их руководитель не принимал особо никаких усилий для погашения задолженности, хотя предприятие располагало для решения этого вопроса финансовыми возможностями. Однако по указанию руководителя деньги были направлены на расчеты с поставщиками и погашение кредитов.