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В Башкирии задержан директор компании «Интеграл» из Нефтекамска

14 декабря 2017, 19:22
Предприниматель подозревается в невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

Сегодня, 14 декабря, стало известно, что правоохранительными органами задержан 58-летний директор АО «Интеграл» из города Нефтекамска. Об этом сообщил следком.

По данным следкома, задержанный бизнесмен подозревается в невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

Как следует из материалов дела, срок невыплаты зарплаты составил почти год - с февраля 2016 по январь 2017 года. При этом, как считает следствие, имея задолженность по заработной плате в сумме 11 млн рублей перед 145 работниками предприятия, их руководитель не принимал особо никаких усилий для погашения задолженности, хотя предприятие располагало для решения этого вопроса финансовыми возможностями. Однако по указанию руководителя деньги были направлены на расчеты с поставщиками и погашение кредитов.

Примечательно, что руководитель предприятия уже был ранее судим за невыплату зарплаты, поэтому на сей раз в отношении него и были приняты более строгие меры вплоть до задержания.

Поначалу следователи провели разъяснительную беседу и постарались убедить предпринимателя начать расчеты с персоналом. В итоге предприятием весьма оперативно выплатило около 6 млн рублей зарплаты своим работникам. Но, поскольку оставшийся долг слишком велик, следователи приняли решение о задержании директора компании.

Следствие продолжается и надеется, что предприниматель найдет возможности произвести полный расчет с персоналом.

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