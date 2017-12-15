Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам в колонии строгого режима

Напомним, сторона обвинения просила приговорить бывшего министра экономического развития к десяти годам в колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Сам подсудимый заявил, что никто кроме Игоря Сечина, который на заседание суда не пришел, не слушал слов о якобы требования взятки. Также Улюкаев заявил, что не знал о содержимом сумки с деньгами, которую получил от Сечина.