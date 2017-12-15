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Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам в колонии строгого режима

15 декабря 2017, 16:23
Напомним, суд признал бывшего министра экономического развития виновным во взяточничестве.

Сегодня в Замоскворецком суде вынесли приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеаву, который признан виновным в получении взятки размером в два миллиона долларов, сообщает «Медуза». Алексею Улюкаеву предстоит провести восемь лет жизни в колонии строгого режима. Кроме того, он должен оплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.

Напомним, сторона обвинения просила приговорить бывшего министра экономического развития к десяти годам в колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Сам подсудимый заявил, что никто кроме Игоря Сечина, который на заседание суда не пришел, не слушал слов о якобы требования взятки. Также Улюкаев заявил, что не знал о содержимом сумки с деньгами, которую получил от Сечина.

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#Новости#Злата Зукович#Политика
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