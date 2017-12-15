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Алексея Улюкаева признали виновным во взяточничестве

15 декабря 2017, 14:44
Сегодня суд вынесет приговор бывшему министру экономического развития.

15 декабря в Замоскворецкий суде судья Лариса Семенова вынесет приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеаву, который признан виновным в получении взятки, сообщает «Медуза».

Судья поддержала позицию обвинения, в которой объявлялось, что Улюкаев требовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов. Обвинение требует приговорить бывшего министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Напомним, обвинение считает, что Улюкаев получил взятку за положительное заключение Минэкономразвития на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Игорь Сечин ни разу не явился в суд для дачи показаний, сославшись на занятость, – хотя его вызвали в суд четыре раза. Главным свидетелем стал генерал ФСБ Олег Феоктистов, возглавлявший службу безопасности «Роснефти» по время задержания Улюкаева.

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#Новости#Злата Зукович#Политика
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