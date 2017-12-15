Алексея Улюкаева признали виновным во взяточничестве

Напомним, обвинение считает, что Улюкаев получил взятку за положительное заключение Минэкономразвития на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Игорь Сечин ни разу не явился в суд для дачи показаний, сославшись на занятость, – хотя его вызвали в суд четыре раза. Главным свидетелем стал генерал ФСБ Олег Феоктистов, возглавлявший службу безопасности «Роснефти» по время задержания Улюкаева.