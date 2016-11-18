Подробности в деле Улюкаева: Он требовал 40 миллионов долларов - СМИ

Как рассказал источник издания, в спецслужбах за это время на самого Улюкаева и людей из его окружения собрали достаточно другого компромата. За допуск «Роснефти» к покупке госактивов Улюкаев запросил 40 миллионов долларов. Министр довёл сделку до одобрения в правительстве, но благодарности от «Роснефти» так и не дождался: министру вежливо дали понять, что ему никто и ничего не должен. После этого Улюкаев перешел к угрозам. Он заявил, что приватизация «Башнефти» будет проведена в пользу другой компании, в очередной раз потребовав 40 млн долларов.