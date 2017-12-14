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В Башкирии комиссия поддержала ходатайства о помиловании 4-х заключенных

14 декабря 2017, 17:18
Председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев провел заседание комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии. Было рассмотрено 12 ходатайств, четыре из которых было решено поддержать.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, одно из ходатайств поступило от 27-летнего осужденного. Он скачал из интернета программу, которую затем продал за 600 рублей. Еще одно заявление - от женщины, которая находясь в квартире мужчины, ночью похитила ноутбук. Ущерб на сумму менее пяти тысяч рублей для потерпевшего не является значительным. Другое преступление схоже: женщина, находясь в квартире мужчины, похитила браслет из золота.

- После обсуждения члены комиссии приняли решение подержать эти ходатайства, - говорится в сообщении. - При этом учитывались положительные характеристики, раскаяние, наличие несовершеннолетних детей, отсутствие предыдущих судимостей, мнение уголовно-исполнительной инспекции, положительные планы на будущее.

Еще одно ходатайство поступило от человека, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе распития спиртных напитков между собутыльниками возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой один из них скончался.

- Конечно ходатайства по преступлениям, связанным со смертью человека, мы поддерживаем крайне редко, - отметил Константин Толкачев. - Но здесь члены комиссии учли достойный жизненный путь осужденного: участник боевых действий, имеет множество наград, является ветераном труда, до этого трагического случая работал врачом. Вину в совершенном преступлении осознал полностью,раскаялся. К тому же находится в предпенсионном возрасте, имеет проблемы со здоровьем… В целом, после длительного обсуждения мнения членов комиссии склонилось к тому, чтобы поддержать это ходатайство. В соответствии с установленной процедурой, комиссия представляет заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного главе РБ, который, в свою очередь, вносит представление на имя Президента России.

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