В Башкирии комиссия поддержала ходатайства о помиловании 4-х заключенных

- Конечно ходатайства по преступлениям, связанным со смертью человека, мы поддерживаем крайне редко, - отметил Константин Толкачев. - Но здесь члены комиссии учли достойный жизненный путь осужденного: участник боевых действий, имеет множество наград, является ветераном труда, до этого трагического случая работал врачом. Вину в совершенном преступлении осознал полностью,раскаялся. К тому же находится в предпенсионном возрасте, имеет проблемы со здоровьем… В целом, после длительного обсуждения мнения членов комиссии склонилось к тому, чтобы поддержать это ходатайство. В соответствии с установленной процедурой, комиссия представляет заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного главе РБ, который, в свою очередь, вносит представление на имя Президента России.