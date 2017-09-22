Прошение о помиловании Изместьева поддержали депутаты Курултая Башкирии

- И самое главное — он уже десять лет отсидел, и мы говорим о снисхождении к этому человеку с учетом его заслуг. Мы говорим о помиловании, а не пересмотре, поскольку уже есть решение суда: справедливое, не справедливое — это второй вопрос",— проводит издание слова одного из подписавших обращение, депутата Рамиля Бигнова. - Прошение о помиловании бывшего сенатора поддержали также религиозные деятели. Они направили отдельное обращение. Первоначально под ним подписались муфтий Талгат Таджуддин, главный раввин Башкирии Дан Кричевский и митрополит Никон. Впоследствии представитель РПЦ отозвал свою подпись, пояснив журналистам, что ему "не совсем хорошо объяснили", "можно сказать, что все произошло втемную.