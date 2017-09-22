Прошение о помиловании Изместьева поддержали депутаты Курултая Башкирии

О поддержке Изместьева башкирскими депутатами сообщает "Коммерсантъ" в Уфе со ссылкой на Интерфакс. Это уже вторая их попытка поддержать бывшего представителя регионального парламента в Совете Федерации. Первая была предпринята два года назад.
- И самое главное — он уже десять лет отсидел, и мы говорим о снисхождении к этому человеку с учетом его заслуг. Мы говорим о помиловании, а не пересмотре, поскольку уже есть решение суда: справедливое, не справедливое — это второй вопрос",— проводит издание слова одного из подписавших обращение, депутата Рамиля Бигнова. - Прошение о помиловании бывшего сенатора поддержали также религиозные деятели. Они направили отдельное обращение. Первоначально под ним подписались муфтий Талгат Таджуддин, главный раввин Башкирии Дан Кричевский и митрополит Никон. Впоследствии представитель РПЦ отозвал свою подпись, пояснив журналистам, что ему "не совсем хорошо объяснили", "можно сказать, что все произошло втемную.
По мнению Бигнова, Изместьев, выйдя на свободу, "может давать иные показания, и по его делу, возможно, даст показания в австрийском суде против Урала Рахимова".
- Поэтому, наверное, есть опасения определенных людей по этому поводу, они будут, конечно же, противодействовать этому,— заявил он.
Напомним, Игорь Изместьев был приговорен Мосгорсудом к пожизненному заключению в 2010 году. Он был признан виновным в организации нескольких убийств и покушений, а также в попытке теракта. В 2014 году он дал показания СКР об обстоятельствах приватизации «Башнефти». В ходе расследования дела по факту хищения акций компании Игоря Изместьева перевели из колонии для пожизненно осужденных в ЯНАО в московское СИЗО «Матросская тишина».