В Башкирии изменится система оплаты за отопление

Граждане будут платить с момента начала отопительного сезона по данным, зафиксированным прибором учета в многоквартирном доме. Эту величину распределят месяц в месяц и доведут до потребителя. Плательщик также сможет самостоятельно вычислить, какую сумму ему нужно будет отдать.