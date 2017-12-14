В Башкирии изменится система оплаты за отопление

Четыре города республики – Уфа, Благовещенск, Стерлитамак и Нефтекамск будут платить с 2018 года за отопление по факту, сообщили в ООО «БашРТС».
Граждане будут платить с момента начала отопительного сезона по данным, зафиксированным прибором учета в многоквартирном доме. Эту величину распределят месяц в месяц и доведут до потребителя. Плательщик также сможет самостоятельно вычислить, какую сумму ему нужно будет отдать.
В квартирах без приборов учета, жильцы будут платить по нормативам, которые утверждены в 2016 году. В таком случае величина будет одинаковой, ровной в течение всего отопительного сезона.
После окончания отопительного сезона платить за отопление будет не нужно – строке начисления за эту услугу будет стоять ноль. Таким образом, «БашРТС» пытается избежать непонятных перерасчетов для населения и добиться полной прозрачности.