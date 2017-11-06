Жители одного из домов в Уфе заплатят за отопление на 650 тысяч больше

По словам одного из жильцов, на дом были наложены штрафные санкции в размере 650 тысяч рублей, из-за того, что на протяжении 2016 года не был установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии. Естественно новые расходы оплачивают жильцы дома, в июне им подняли плату за отопление на 957 рублей, а с октября ещё на 943 рубля, таким образом ежемесячный платёж только «за тепло» составил 3927 рублей, что согласитесь для пенсионера сумма немалая.