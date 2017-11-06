Жители одного из домов в Уфе заплатят за отопление на 650 тысяч больше

В редакцию информационного агентства «Медиакорсеть» обратились жильцы дома №72 по улице Ленина в Уфе, жители многоэтажки вынуждены переплачивать за отопление, в своих бедах они винят управляющую компанию.
По словам одного из жильцов, на дом были наложены штрафные санкции в размере 650 тысяч рублей, из-за того, что на протяжении 2016 года не был установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии. Естественно новые расходы оплачивают жильцы дома, в июне им подняли плату за отопление на 957 рублей, а с октября ещё на 943 рубля, таким образом ежемесячный платёж только «за тепло» составил 3927 рублей, что согласитесь для пенсионера сумма немалая.
76-летний Борис Сагитов, вынужденный отдавать за кварплату почти половину своей пенсии написал несколько писем в контролирующие органы, на все получены ответы, что плата начисляется законно. Так в Госкомитете по жилстройнадзору не увидели нарушений и просто подтвердив факт отсутствия счётчика. В полиции отказались возбуждать уголовное дело, не найдя состава преступления.
Сейчас Ветеран труда написал очередное письмо главе Башкирии Рустэму Хамитову, но на ответ уже не надеется, так как предыдущие письма из канцелярии сразу переправлялись в жилстройнадзор.