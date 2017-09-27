В Башкирии задолженность за отопление составила шесть миллиардов рублей

По заявлениям ООО «БашРТС» в августе и сентябре текущего года были возбуждены уголовные дела на четырех управляющих организаций республики, сообщили в ООО «Башкирская генерирующая компания». Руководителей управляющих компаний подозреваются в нецелевом использовании денег, полученных от жильцов за отопление и горячую воду, которые предназначались ресурсоснабжающей организации..
Под следствием оказались директор ООО «Башжилиндустрия+» Виталий Уралёв с долгом на 94,4 миллиона рублей, директор ОО «УК «РДС» Ахтям Узянбаев с долгом 25,7 миллиона рублей. Подозреваются в злоупотреблении полномочиями при расчетах директор уфимского ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» Виктор Плюснин (15,9 млн рублей) и директор нефтекамского ООО «УК «Наш Дом» Рашит Саляхов (35,6 млн рублей).
Общая задолженность за отопление и горячую воду перед ООО «БашРТС» на 1 сентября составляет шесть миллиардов рублей. В частности, задолженность организаций, финансируемых за счет средств муниципального бюджета города за потребленную тепловую энергию составила 234,4 миллиона рублей.