В Башкирии задолженность за отопление составила шесть миллиардов рублей

По заявлениям ООО «БашРТС» в августе и сентябре текущего года были возбуждены уголовные дела на четырех управляющих организаций республики, сообщили в ООО «Башкирская генерирующая компания». Руководителей управляющих компаний подозреваются в нецелевом использовании денег, полученных от жильцов за отопление и горячую воду, которые предназначались ресурсоснабжающей организации..