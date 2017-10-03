Ялалов об отоплении: Если тепла нет, директора взять и подвесить!

- Везде тепло подано, - сообщил сегодня Ялалов на оперативке. - Качество отопления на конкретном объекте зависит либо от руководителя предприятия, либо от управляющей компании.
- Да этого директора предприятия надо взять и подвесить! - заявил Ялалов, говоря об сюжете на одном из местных телеканалов, в котором рассказывалось о том, что рабочие одного из предприятий мерзнут.
Глава администрации добавил, что управляющие компании не могут получить доступ в 2% квартир, от которых зависит подача отопления на отдельных стояках.
- Раньше, в советское время, можно было составить акт и зайти, сейчас такое невозможно, это частная собственность, - пояснил он, говоря о том, что часть квартир сегодня простаивает, люди там не проживают.