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Ялалов об отоплении: Если тепла нет, директора взять и подвесить!

3 октября 2017, 09:19
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сообщил, что отопление на сегодня подано в городе на все объекты. Если в каких-то зданиях по-прежнему холодно, то это, по словам сити-менеджера, вина директоров конкретных предприятий или управляющих компаний.

- Везде тепло подано, - сообщил сегодня Ялалов на оперативке. - Качество отопления на конкретном объекте зависит либо от руководителя предприятия, либо от управляющей компании.

- Да этого директора предприятия надо взять и подвесить! - заявил Ялалов, говоря об сюжете на одном из местных телеканалов, в котором рассказывалось о том, что рабочие одного из предприятий мерзнут.

Глава администрации добавил, что управляющие компании не могут получить доступ в 2% квартир, от которых зависит подача отопления на отдельных стояках.

- Раньше, в советское время, можно было составить акт и зайти, сейчас такое невозможно, это частная собственность, - пояснил он, говоря о том, что часть квартир сегодня простаивает, люди там не проживают.

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