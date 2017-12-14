Из-за строительства Тимашевского переезда в Уфе закроют движение транспорта

По проезжей части Бирского тракта по направлению в Тимашево на участке пересечения улицы Свободы и Бирского тракта до заезда на АЗС «Башнефть» в период с 00.00 часов 18.12.2017 до 06.00 часов 24.12.2017 будет закрыто движение транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города. На данном участке будет организовано реверсивное движение.