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Из-за строительства Тимашевского переезда в Уфе закроют движение транспорта

14 декабря 2017, 16:36
Также во многих домах не будет горячей и холодной воды.

По проезжей части Бирского тракта по направлению в Тимашево на участке пересечения улицы Свободы и Бирского тракта до заезда на АЗС «Башнефть» в период с 00.00 часов 18.12.2017 до 06.00 часов 24.12.2017 будет закрыто движение транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города. На данном участке будет организовано реверсивное движение.

Напомним в связи с ремонтом будет отключена горячая и холодная вода по следующим адресам:

ул. Д. Донского 34, 38, 40

ул. Кольцевая 96, 98, 100, 102, 104, 107, 109, 111, 113, 113а, 113в, 115, 115а, 117, 119, 123, 125, 127

Ул. Кулибина 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 10, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 18, 18а, 22, 24, 26, 26а, 28

переулок Кулибина 2, 3, 5, 7

ул. Невского 19, 21, 23, 25, 33

ул. Калинина 65, 69, 71, 67

ул. Д. Донского 50, 52

ул. Шаймуратова 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51

ул. Герцена 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/3, 65, 67

ул. О. Кошевого 1, 1а, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23/1, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 30/1

ул. Д. Донского 36/1

ул. Кольцевая 119

Ул. Кольцевая 98

ул. Калинина 71

ул. Невского 25

ул. Кулибина 40

ул. Невского 31

ул. Свободы 84/5 Тимашевский переезд

ул. Свободы 84/4, 84/2, 84/3, 82/1

ул. Свободы 57/1 к1

ул. Чекмагушевская 2а

ул. Шаймуратова 55

ул. Д. Донского 67

ул. Д. Донского 65

ул. Д. Донского 65/2

ул. Кулибина 38

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