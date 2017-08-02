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Рустэм Хамитов рассказал, когда откроется Тимашевский переезд в Уфе

2 августа 2017, 09:42
Он пообещал, что открытие новой дороги состоится 11 октября следующего года.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов пообещал, что первый этап строительства развязки на Бирском тракте (Тимашевский переезд) завершится к 11 октября следующего года. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки на строительство объекта.

- Хочу сказать, объект на сегодняшний день строится по первому этапу. К концу 2018 года он будет завершен ещё не в полном объёме. Но даже первый этап достаточен для того, чтобы пропускать транспортный поток, существующий на сегодняшний день. Так что к четвёртому кварталу 2018 года жители города, посёлков Тимашево, Турбаслы получат новый путепровод, который существенно улучшит здесь транспортную ситуацию, - сказал он.

Он напомнил, про строительства путепровода в Деме.

- До строительства были километровые пробки, многочасовые ожидания. Сегодня никто не замечает, как проезжает этот участок. Или новый Затонский мост. Сегодня, что называется, со свистом проезжают автомобили. Надеюсь, что такая же ситуация будет и в октябре 2018 года. Мы договорились, что ко Дню республики, 11 октября 2018 года этот объект будет сдан, - заключил он.

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