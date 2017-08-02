Рустэм Хамитов рассказал, когда откроется Тимашевский переезд в Уфе

- Хочу сказать, объект на сегодняшний день строится по первому этапу. К концу 2018 года он будет завершен ещё не в полном объёме. Но даже первый этап достаточен для того, чтобы пропускать транспортный поток, существующий на сегодняшний день. Так что к четвёртому кварталу 2018 года жители города, посёлков Тимашево, Турбаслы получат новый путепровод, который существенно улучшит здесь транспортную ситуацию, - сказал он.