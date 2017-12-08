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В Уфе временно отключат воду из-за строительства Тимашевского переезда

8 декабря 2017, 10:13
В Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы почти на сутки могут отключить холодную и горячую воду. Это необходимо для подключения нового водовода под Тимашевским переездом к существующим сетям водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба администрации города, для строительства транспортной развязки через железнодорожные пути был перенесен магистральный водовод. Уже проведены гидравлические испытания, а теперь его необходимо подключить к существующим сетям водоснабжения. Как пояснили в мэрии, сделать это не возможно без отключения воды в домах Калининского и Орджоникидзевского районов города. Также, в редких случаях, возможны незначительные снижения параметров теплоснабжения.

Максимальное время, необходимое для проведения работ, составляет 23 часа. Однако, как заверили в мэрии, специалисты постараются максимально его сократить.

Жители домов, подпадающих под отключение, будут заблаговременно оповещены о предстоящих работах. Там, где это необходимо, будет организована доставка воды.

Работы запланировано провести с 7 часов 20 декабря до 6 часов 21 декабря. Жителей домой, попадающих под отключение, просят запастись необходимым количеством воды. Мэрия приносит извинения в связи с предстоящими неудобствами.

Адреса объектов, попадающих в зону отключения холодного и горячего водоснабжения

ул. Д. Донского 34, 38, 40

ул. Кольцевая 96, 98, 100, 102, 104, 107, 109, 111, 113, 113а, 113в, 115, 115а, 117, 119, 123, 125, 127

Ул. Кулибина 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 10, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 18, 18а, 22, 24, 26, 26а, 28

переулок Кулибина 2, 3, 5, 7

ул. Невского 19, 21, 23, 25, 33

ул. Калинина 65, 69, 71, 67

ул. Д. Донского 50, 52

ул. Шаймуратова 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51

ул. Герцена 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/3, 65, 67

ул. О. Кошевого 1, 1а, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23/1, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 30/1

ул. Д. Донского 36/1

ул. Кольцевая 119

Ул. Кольцевая 98

ул. Калинина 71

ул. Невского 25

ул. Кулибина 40

ул. Невского 31

ул. Свободы 84/5 Тимашевский переезд

ул. Свободы 84/4, 84/2, 84/3, 82/1

ул. Свободы 57/1 к1

ул. Чекмагушевская 2а

ул. Шаймуратова 55

ул. Д. Донского 67

ул. Д. Донского 65

ул. Д. Донского 65/2

ул. Кулибина 38

Список объектов, попадающих в зону снижения давления водоснабжения

ул. Интернациональная 1, 13/1, 15, 15/1, 19/1, 23, 25, 27, 29, 31

Ул. Комарова 2, 8, 12, 14, 18, 18/1, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40

ул. Мира 9/3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 24, 24а, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 49

ул. Северодвинская 8, 10

ул.Мира 1а, 1г, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3

ул. Ульяновых 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 31, 33, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 52, 53, 41, 43, 45а, 47

ул. Нежинская 1, 3, 2, 7, 11, 15, 17, 10, 12, 14, 16, 18

ул. Победы 19, 21, 20, 22, 26, 28, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 45

ул. Космонавтов 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22

ул. Калинина 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 8, 9, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 22, 24, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63

ул. Рыбакова 4, 6, 7, 9, 11, 13а, 12, 13, 14, 15

ул. Репина 3, 4, 5, 9, 8, 11, 17, 19, 20, 34

ул. Боткина 3, 4, 6, 8, 10, 5, 12, 7, 14

ул. Короленко 3, 5, 7, 9, 11

ул. Кольцевая 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 82б, 84, 84а, 84б, 86, 86а, 88, 92, 94, 96, 98, 3/1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 27, 27а, 29, 31, 31а, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 36, 36а, 38, 43, 51, 53, 55, 53/2, 59, 61, 63, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101

ул. Невского 12, 14, 16, 18, 20, 22

ул. 40 лет Октября 7, 5, 7/1

ул. М. Пинского 1, 2, 3, 7, 6, 8, 9, 10, 14

ул. Первомайская 1, 1а, 2, 2а, 3а, 5, 5б, 4а, 6, 6а, 9, 9а, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 22, 24

ул. Конституции 2, 4, 6, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 10, 12, 14

ул. Л. Толстого 1, 3, 5, 7, 13, 18, 20

ул. Горького 36, 38, 39, 44, 52, 54, 56, 68, 70, 70/1, 76

ул. Маяковского 21

ул. Архитектурная 1, 3, 5, 5а, 7

ул. Герцена 16, 18

ул. Инициативная 1, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Калинина 7/1

ул. Ульяновых 53

ул. Кольцевая 55/1

ул. Кольцевая 51

ул. Пекинская 15/1

ул. 40 лет Октября 7/1

ул. Мира 46

ул.М.Горького 44, 52, 54, 56

ул. Л.Толстого 13

ул. М.Горького 68, 70/1

ул. Д.Донского 5/8

ул. Интернациональная 15, 19, 13/1, 15/1, 19/1, 23

ул. Комарова 8

ул. Первомайская 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 28а, 30а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44, 45

ул. Архитектурная 2, 4, 8, 10, 14 18, 20, 22, 24

ул. Ульяновых 20, 24, 26

ул. Шумавцова 1, 11, 13, 21, 23

ул. Маяковского 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 13, 16, 24

ул. Нежинская 26, 30, 32, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44

ул. Победы 3/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 11, 16, 18

ул. Интернациональная 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65/1, 67, 20б

ул. Маяковского 11

ул. Нежинская 42, 44

ул. Интернациональная 20б

ул. Губкина 2, 4, 6, 10, 37, 7а, 9/1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

ул. Жигулёвская 23, 11

ул. Кемеровская 48, 50

ул. Герцена 1, 3, 5, 5а, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 18а, 22, 20, 26а, 24б, 28а, 28, 30, 32, 23, 25, 27, 29

ул. Кутузова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

ул. Новочеркасская 13 (а,б,в,г,д), 14 (а,б,в), 15 (а,е), 17(а,б,в,г,д,е), 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30

ул. Северодвинская 14

ул. Нежинская 16

ул. Ульяновых 19а

ул. Калинина 55

ул. Кольцевая 92

ул. Кольцевая 98

ул. Кольцевая 68/1

ул. Кольцевая 6

ул. Космонавтов 4а

ул. Нежинская 15

ул. Ульяновых 19а

ул. Первомайская 3

ул. Конституции 8

ул. Первомайская 18

ул. Конституции 9

ул. Первомайская 24

Шкаповский пер. 8

ул. Кольцевая 56

ул. Кольцевая 50

ул. Калинина 12

ул. Калинина 17

ул. Архитектурная 5

ул. Горького 77

ул. Ульяновых 24

ул. Шумавцова 19

ул. Первомайская 35

ул. Победы 3/2

ул. Мира 4/1

ул. Мира 16/1

ул. Репина 7

ул. Мира 20

ул. Мира 21

ул. Космонавтов 16

ул. Первомайская 6б

ул. Первомайская 4

ул. Первомайская 3

ул. Первомайская 7

ул. Первомайская 5/2

ул. Кольцевая 28

ул. Калинина 44

ул. Победы 31/1

ул. Кольцевая 61а

ул. Ульяновых 47а

ул. Кольцевая 48а

ул. Герцена 14

ул. Победы 9/3

ул. Архитектурная 16

ул. Первомайская 43а

ул. Северодвинская 22

ул. Ульяновых 13/1

ул. Победы 24

ул. Репина 6а

ул. Репина 6

ул. Ульяновых 21/1

ул. М. Пинского 12

ул. Конституции 2а

ул. Кольцевая 37

ул. Ульяновых 38

Шкаповский пер. 3

ул. Мира 6

ул. Рыбакова 8

ул. Калинина 35а

ул. 40 лет Октября 1

ул. Мира 3

ул. Кольцевая 74

ул. Кольцевая 68/1

ул. Первомайская 47

ул. Кольцевая 68/1

ул. Невского 17

ул. Кольцевая 6/1

ул. Кольцевая 6/1

ул. Нежинская 4

ул. Нежинская 4/1

ул. Нежинская 4/1

ул. Нежинская 28

ул. Интернациональная 17а

ул. Мира 14

ул. Мира 13

ул. Победы 21/1

ул. Калинина 55а

ул. Боткина 8а

ул. Мира 13а

ул. Кольцевая 74

ул. Первомайская 20

ул. Первомайская 20а

ул. Первомайская 20б

ул. Первомайская 20

ул. Мира 13/1

ул. Космонавтов 16

ул. Космонавтов 8, 8/3

ул. Кольцевая 9

ул. М. Пинского 1

ул. Космонавтов 2

ул. Космонавтов 6

ул. Кольцевая 7

ул. Кольцевая 5

ул. Космонавтов 8/2

ул. Космонавтов 8/4

ул. Космонавтов 6/1

ул. Кольцевая 5/1

ул. Космонавтов 4а

ул. Комарова 26

ул. Космонавтов 8а

ул. Нежинская 5

ул. Нежинская 13

ул. Нежинская 11/1

ул. М. Пинского 5

ул. Первомайская 12

ул. Первомайская 14

ул. Первомайская 13

ул. Победы 43

ул. Мира 39/1

ул. Кольцевая 65

ул. Мира 37а

ул. Мира 36а

ул. Кольцевая 32а

ул. Комарова 9/1

ул. Комарова 9/1

ул. Комарова 7

ул. Комарова 7

ул. Горького 35

ул. Кольцевая 49

ул. Ульяновых 46

ул. Ульяновых 51

ул. Горького 77

ул. Кольцевая 47

ул. Новочеркасская 11

ул. Кемеровская 82

ул. Кемеровская 114

ул. Войкова 2

ул. Садовая 15

ул. Губкина 20/1

ул. Садовая

ул. Пристанская 20

ул. Губкина 10/3

ул. Новочеркасская 4

ул. Губкина 10/1

ул. Новочеркасская 7

ул. Мира 54

ул. Горького 35

ул. Кемеровская 48, 50

ул. Калинина 16/1

ул. Горького 36

ул. Горького 35

ул. Ульяновых 54

ул. Ульяновых 56

ул. Ульяновых 56а

ул. Ульяновых 57

ул. Ульяновых 59

ул. Ульяновых 57

ул. Калинина 29

ул. Ульяновых 45

ул. Ульяновых 45а

ул. Ульяновых 49

ул. Горького 83

ул. Герцена 26

ул. Герцена 1д

ул. Д. Донского 4

ул. Ульяновых 56б

ул. Горького 85

ул. Садовая 2

ул. Новочеркасская 8

ул. Новочеркасская 9

ул. Мира 61

ул. Новочеркасская 14

ул. Новочеркасская 16

ул. Новочеркасская 18

ул. Новочеркасская

ул. Л. Толстого 28

ул. Л. Толстого 21

ул. Горького 69а

ул. Новочеркасская 13/1

ул. Новочеркасская 13/2

ул. Толстого 30а

ул. Толстого 30/1

ул. Новочеркасская 18а

ул. Л. Толстого 28

ул. Л. Толстого 30

ул. Новочеркасская 14а

ул. Новочеркасская 9

ул. Новочеркасская 13, 13/1

ул. Новочеркасская 13е

ул. Горького 63

ул. Горького 61

ул. Донского 5/2

ул. Севастопольская 7

ул. Д. Донского 7

ул. Д. Донского 9

ул. Д. Донского 53а

ул. Севастопольская 1

ул. Буревестника 14

ул. Буревестника 19

ул. Буревестника 15

ул. Буревестника 12

ул. Кулибина 41

ул. Вологодская 150

ул. Донского 77/3

ул. Донского 69

ул. Вологодская 146а

ул. Севастопольская 11

ул. Буревестника 11

ул. Буревестника 6

ул. Нежинская 28

ул. Нежинская 28

ул. Спартака 13

ул. Маяковского 3

ул. Победы 1, 3, 5

ул. Первомайская 41

ул. Интернациональная 20б

ул. Ульяновых 18

ул. Первомайская 47а

ул. Первомайская 41/1

ул. Первомайская 32/1

ул. Шумавцова 23а

ул. Нежинская 30/1

ул. Спартака 14

ул. Архитектурная 22

ул. Первомайская 30а

ул. Первомайская 26

ул. Первомайская 26

ул. Архитектурная 6

ул. Первомайская 29/1

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