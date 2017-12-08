В Уфе временно отключат воду из-за строительства Тимашевского переезда

Как сообщает пресс-служба администрации города, для строительства транспортной развязки через железнодорожные пути был перенесен магистральный водовод. Уже проведены гидравлические испытания, а теперь его необходимо подключить к существующим сетям водоснабжения. Как пояснили в мэрии, сделать это не возможно без отключения воды в домах Калининского и Орджоникидзевского районов города. Также, в редких случаях, возможны незначительные снижения параметров теплоснабжения.