Владимир Путин принял решение участвовать в выборах президента России

Напомним, до этого сегодня Путину задали такой же вопрос об его участии в выборах в качестве кандидата на форуме "Доброволец" в Москве. Тогда президент назвал ответственным для любого человека решение об участии в выборах главы государства и заявил, что примет решение в ближайшее время.