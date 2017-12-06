Владимир Путин предложил 2018 год объявить годом добровольца

- Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера, - сказал он, выступая перед участниками форума добровольцев.