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Владимир Путин предложил 2018 год объявить годом добровольца

6 декабря 2017, 18:07
Также он ответил на вопрос о своем участии в выборах президента России.

Сегодня на вручении премии "Доброволец России" президент страны Владимир Путин предложил объявить 2018-й годом добровольца и волонтера.

- Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера, - сказал он, выступая перед участниками форума добровольцев.

А когда ведущий церемонии награждения Дмитрий Губерниев спросил Владимира Путина о его участии в предстоящих в марте 2018 года президентских выборах, глава государства ответил так:

- Для любого человека решение об участии в выборах президента страны очень ответственное, и мотивом может быть только улучшение жизни людей.

Владимир Путин сказал, что такое решение можно принимать только в том случае, если "люди доверяют и поддерживают". И спросил у зала, поддержат ли его добровольцы, если он примет такое решение.

Зал загудел в знак поддержки и стал скандировать: "Спасибо!".

После чего Владимир Путин заявил, что "решение примет в ближайшее время", в том числе и с учетом поддержки волонтеров.

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