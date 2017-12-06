mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Путин разъяснил свою позицию по поводу участия России в Олимпиаде-2018

6 декабря 2017, 22:57
Президент России заявил, что власти страны не собираются мешать спортсменам участвовать в Олимписких Играх в корейском Пхенчхане.

Сегодня, 6 декабря, президент России Владимир Путин сделал важное заявление во время встречи с рабочими Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «Интерфакс».

- Многие спортсмены шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни, поэтому власти не будут никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию, - сказал Владимир Путин.

Глава государства признал частичную вину властей России в том, что спортсмены были отстранены МОК от предстоящих Олимпийских Игр.

- Этим поводом воспользовались не совсем честным образом, поскольку ни в одной системе права в мире коллективная ответственность не предусматривается, - подчеркнул Путин.

Напомним, вчера Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России в полном составе от участия в Зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане из-за допинговых нарушений. При этом уточнялось, что данный запрет не касается отдельных «чистых» спортсменов, которые смогут выступать под нейтральным флагом.

Материалы по теме
Олимпиада-2018: Кто из спортсменов Башкирии попал в «черный список» МОКНаши в Пхенчхане: Будут ли россияне выступать на Олимпиаде-2018
#Новости#Владимир Путин#Татьяна Майорова,#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48