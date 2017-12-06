Путин разъяснил свою позицию по поводу участия России в Олимпиаде-2018

Напомним, вчера Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России в полном составе от участия в Зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане из-за допинговых нарушений. При этом уточнялось, что данный запрет не касается отдельных «чистых» спортсменов, которые смогут выступать под нейтральным флагом.