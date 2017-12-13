В Башкирии двойни и тройни принесут родителям доход по особой схеме

В случае рождения двойни ежемесячная выплата на первого ребенка в размере 10,5 тысячи рублей будет распространяться только на ребенка, который появился на свет первым. За второго по счету близнеца родителям будет полагаться выплата из материнского капитала, размер которого, к слову, сейчас составляет 453 тысячи рублей. Индексация данной выплаты, как известно, запланирована в 2020 году, она достигнет 471 тысячу рублей.