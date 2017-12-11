Мама двойни из Уфы после операции в Барселоне: Я вернулась возрожденной!

- Благодаря всем вам я вернулась возрожденной! - написала Алина. - Перед поездкой не поставила в известность потому , что боялась. Боялась дороги, неизвестности, непредвиденных обстоятельств, операции! И то, что будет после. Я смогла поверить, принять и понять факт случившегося, только вернувшись домой. Я вернулась другая. Живая. Здоровая! И я со слезами счастья каждому, каждому говорю огромное человеческое спасибо за каждый рубль, за каждую копеечку! За каждый посильный вклад. Я вас всех очень люблю! Многих из вас я не знаю и никогда не видела. Но мысленно взяв вас за руку и глядя в глаза, от чистого сердца говорю спасибо! И дай Бог каждому, сотворенное им добро вернётся многократно умноженным! Я люблю вас! Я целую руки каждому из вас, ибо это чудо сотворили все Вы, кто поверил и протянул руку помощи мне и моим детям! Вместе мы сила! Верьте, что даже маленькая сумма, маленькая помощь, или просто помолиться - это очень важно и бесценно, если это сделать вовремя!