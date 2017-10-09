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Posted 9 октября 2017, 05:23

Published 9 октября 2017, 05:23

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Башкирия не получит федеральных средств на поддержку многодетных семей

9 октября 2017, 05:23
Правительство России выделило регионам 526,3 млн рублей.

Правительство России выделило 526,3 млн руб. в виде субсидий на поддержку многодетных семей в регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства России. Его подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев 6 октября.

Как следует из распоряжения, средства получат 25 регионов страны, в том числе Саратовская область, республика Коми, Севастополь, Еврейская автономная область и т.д. Башкирии в этом списке нет.

Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, что Башкирия не получит федеральных средств на дороги. Дмитрий Медведев распределил между регионами 9,857 млрд рублей на дорожное хозяйство. Деньги получат Чеченская республика, Волгоградская, Саратовская, Самарская область и т.д.

#Экономика#Новости#Субсидии#Правительство РФ
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