Башкирия не получит федеральных средств на поддержку многодетных семей

Posted 9 октября 2017, 05:23
Published 9 октября 2017, 05:23
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Правительство России выделило 526,3 млн руб. в виде субсидий на поддержку многодетных семей в регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства России. Его подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев 6 октября.
Как следует из распоряжения, средства получат 25 регионов страны, в том числе Саратовская область, республика Коми, Севастополь, Еврейская автономная область и т.д. Башкирии в этом списке нет.
Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, что Башкирия не получит федеральных средств на дороги. Дмитрий Медведев распределил между регионами 9,857 млрд рублей на дорожное хозяйство. Деньги получат Чеченская республика, Волгоградская, Саратовская, Самарская область и т.д.