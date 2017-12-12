Ирек Ялалов о СМИ в Уфе: Слова доброго не дождешься!

В завершении Ялалов обратился к журналистам с просьбой написать, какую хорошую продукцию выпускает уфимский центр детского и диетического питания. И заодно он возмутился тем, что журналисты часто воспринимают подобные реплики как самопиар. Однако, по мнению Ялалова, если городские власти делают что-то хорошо, то "этого не надо стесняться", потому что власти "должны же объяснять, на что уходят деньги, которые горожане платят в бюджет города".