Глава Башкирии предлагает вернуть молочные кухни

– Если переложить решение этой проблемы только на плечи государства, то получается очень дорого. У нас в республике рождается около 60 тысяч ребятишек в год. Если 10 тысяч детей нуждается в искусственном вскармливании, а это примерно 100 рублей в день на одного ребенка, то получается почти 400 млн рублей. Конечно, таких ресурсов у нас нет, – сказал Рустэм Хамитов. – Может быть, это будет в совмещённом варианте как государственно-частная программа. Может, будет некий мини-бизнес вокруг этого. Если бы мы смогли решить эту задачу, то были бы молодцы.