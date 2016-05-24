Глава Башкирии предлагает вернуть молочные кухни

– Раньше у нас были молочные кухни. Можно было приходить, дешево покупать качественные продукты для наших детишек: молоко, кефир, творог, и тем самым помогать мамам, которые по тем или иным причинам не имеют достаточно молока, – сказал Рустэм Хамитов. – Давайте мы с вами подумаем о реализации такой программы – воссоздания в нормальном, достойном варианте молочных кухонь.
По мнению главы Башкирии, представителям бизнеса и общественным организациям в этом вопросе не стоит перекладывать все затраты на государство.
– Если переложить решение этой проблемы только на плечи государства, то получается очень дорого. У нас в республике рождается около 60 тысяч ребятишек в год. Если 10 тысяч детей нуждается в искусственном вскармливании, а это примерно 100 рублей в день на одного ребенка, то получается почти 400 млн рублей. Конечно, таких ресурсов у нас нет, – сказал Рустэм Хамитов. – Может быть, это будет в совмещённом варианте как государственно-частная программа. Может, будет некий мини-бизнес вокруг этого. Если бы мы смогли решить эту задачу, то были бы молодцы.
Напомним, что вопрос воссоздания молочных кухонь поднимался в феврале текущего года во время личного приема главой Башкирии граждан республики. Тогда жительницы Стерлитамака пожаловались Рустэму Хамитову на проблемы получения молочной продукции для грудных детей. По их словам, этот вопрос сильно забюрократизирован: нужно оформить множество документов, а в итоге в Стерлитамаке, кроме молочных смесей и сухих каш, ничего не выдают. Некоторые родители предпочитают отказаться от льготной молочной продукции, чем ходить по инстанциям. По информации местных СМИ, на месте молочных кухонь в Стерлитамаке были открыты пивные точки. Тогда главой Башкирии были даны поручения по решению этого вопроса. Однако, как мы видим, проблема еще не решена, коли к ней еще раз вернулся глава региона.